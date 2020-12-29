Псков, , 12:03 — REGNUM За последние сутки в Псковской области выявлено 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем сутками ранее, и на один меньше, чем двумя сутками ранее.

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"Кривая статистики выровнялась, и Псковская область покинула группу регионов с наибольшим коэффициентом распространения заболевания. Тем не менее, цифры высокие», — прокомментировал ситуацию губернатор региона Михаил Ведерников, сам ранее заразившийся коронавирусом.

Он посоветовал жителям Псковщины соблюдать профилактические требования, «чтобы не отмечать праздники в больнице».

По данным областного оперативного штаба, на 29 декабря в Псковской области проведено 209 817 тестов на коронавирус, в том числе 2076 — за последние сутки.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за время пандемии — 22 903. Выздоровело 11 195 человек, в том числе 35 — за минувшие сутки. Умерло от ковида 98 человек.

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