Москва, , 11:37 — REGNUM Процесс смены обслуживающего банка в России для клиентов финансовых организаций может значительно упроститься. Механизм «универсального платёжного адреса», через который граждане будут получать средства в случае изменения банковских счетов, предлагает внедрить Банк России, сообщает 29 декабря РБК.

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Как отмечено в проекте Центробанка РФ о стратегии развития Национальной платежной системы на 2021−2023 годы, механизмы «универсального платёжного адреса» и «упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» позволят клиенту беспрепятственно выбирать услуги того банка, который ему наиболее выгоден, без лишней волокиты, связанной с закрытием и открытием счетов.

В ЦБ отметили, что подобный механизм может быть запущен при востребованности на рынке. При этом эксперты пока не видят в нём необходимости. Юристы пояснили, что у большинства граждан уже имеются счета в разных банках, а переводы между физлицами уже можно проводить по номеру телефона.

По задумке Банка России, предлагаемые меры должны поспособствовать развитию более конкурентоспособной среды. Так, на сегодня более 65% банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию карт приходится на одного игрока (крупнейшим банком в России является Сбербанк).

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