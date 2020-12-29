Краснодар, , 11:18 — REGNUM Краснодарские кинотеатры смогут открыться с 31 декабря, это следует из постановления о внесении изменений в постановление от 25 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах», подписанного главным государственным санитарным врачом региона Марией Потёмкиной. Документ опубликован на сайте ведомства.

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В соответствии с постановлением, которое вступает в силу 31 декабря 2020 года, в регионе будет возможно «посещение кинотеатров (кинозалов) при загрузке не более 15% от его вместимости».

Отметим, что на территории Краснодарского края с марта действует режим повышенной готовности, в последний раз срок его действия был продлён до 31 декабря.