Сеул, , 11:19 — REGNUM 25 декабря грузовой самолёт южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines доставил в Москву первую партию российской вакцины «Спутник V», произведённой в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской авиакомпании.

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По их словам, вторая партия вакцины будет доставлена в страну 29 декабря рейсом OZ795.

В южнокорейской авиакомпании отметили, что ещё в сентябре Asiana Airlines сформировала спецкоманду для перевозки вакцин от COVID-19, реорганизовала складские помещения и заранее провела ряд мероприятий, включая проверку условий транспортировки и хранения вакцины.

Напомним, что российскую вакцину производит компания Hankook Korus Pharm.