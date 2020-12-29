Манила, , 10:48 — REGNUM Министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Ано заявил, что несколько солдат и членов кабинета министров получили вакцину от COVID-19, сообщает Sindonews.

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Министерство здравоохранения страны заявило, что все вакцины должны быть сначала оценены экспертами.

«Следует вводить только одобренные и безопасные вакцины», — заявили в министерстве.

В агентстве по контролю за продуктами и лекарствами также отметили, что на Филиппинах не одобрили вакцину против коронавируса, поэтому ее распространение и продажа считаются незаконными.

По данным источника, среди получателей вакцины были члены специального подразделения безопасности, которому поручено охранять президента Родриго Дутерте.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Филиппин продлило запрет на полеты из Великобритании до середины января 2021 года.

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