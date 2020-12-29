Минск, , 10:48 — REGNUM В Белоруссии с 29 декабря стартует вакцинация населения республики российским препаратом «Спутник V». Об этом 29 декабря сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее 29 декабря в республику прибыла первая партия данного препарата.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая официально зарегистрировала российский препарат и с 29 декабря стала первой после России страной, в которой началась вакцинация населения с использованием препарата «Спутник V».

«Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания новой коронавирусной инфекцией», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства готовы и дальше помогать своим коллегам в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) бороться с распространением коронавирусной инфекции.

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