Ташкент, , 10:41 — REGNUM Правительство Узбекистана предоставит субсидии на развитие частных школ, заявил президент республики Шавкат Миргзиёев 29 декабря во время послания парламенту.

«Качество школьного образования должно быть одинаково высоким как в столице, так и в отдаленных селах», — сказал глава государства. Для решения этой задачи власти Узбекистана будут выплачивать надбавки учителям в сёлах.

Педагоги, преподающие в отдаленной школе, получат надбавки от 50 до 100%, в зависимости от своего места жительства. Мирзиёев добавил, что профессия учителя должна стать самой авторитетной и уважаемой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал восстановить авторитет школьных учителей. «Новый Узбекистан будет начинаться со школ», — сказал глава государства.