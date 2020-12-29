Палм-Бич, США, , 10:38 — REGNUM Сильвестр Сталлоне приобрёл виллу в Палм-Бич (штат Флорида, США), за которую он выложил $35,4 млн. Об этом 29 декабря сообщил журнал Variety.

Издание отметило, что комплекс домов с оградой, выполненный в «бермудском» стиле, имеет крестообразную площадку для автомобилей. Вилла была построен в 2014 году, её общая площадь составляет 6 тыс. кв. м. В главном доме комплекса имеется семь спален и 12 ванных комнат. Кроме главного здания вилла имеет два гостевых дома, один из которых находится на берегу океана и имеет беседку с видом на бассейн в форме замочной скважины.

Сталлоне приобрел этот комплекс у Рональда и Синди МакМакин — владельцев успешной компании Pan-Pacific Mechanical, специализирующейся на проектировании и производстве труб.

Напомним, в 2021 году в прокат выйдет фильм «Самаритянин», в котором Сильвестр Сталлоне исполнит роль супергероя. По сюжету, молодой человек, живущий по соседству с пожилым мужчиной, в какой-то момент начинает понимать, что имеет дело не с обычным стариком.

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