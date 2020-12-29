Благовещенск, , 10:41 — REGNUM Актёр Леонардо Ди Каприо разместил на своей странице в Instagram публикацию The New York Times, которая сопровождается подборкой фотографий — среди них оказался вид набережной Благовещенска Амурской области.

Безымянный

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Как пишет Amur.Life, на фото изображена часть детской площадки рядом с домом на набережной столицы Приамурья. На снимке видно Амур и границу с Китаем. Автором фото указан фотограф Сергей Пономарев.

Публикация New York Times посвящена изменениям климата в мире. Речь идёт о потеплении, изменении миграции людей, трансформации сельского хозяйства. В частности говорится о том, что регионы в которых ранее было холодно, станут более тёплыми. Одной из стран, которая выиграет от этого называется Россия.

«И случайно или благодаря стратегии (или в совокупности этих двух факторов) шаги, которые постоянно предпринимали ее лидеры, все в большей степени позволяют России вернуть себе мантию сверхдержавы в более теплом мире», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже к концу XXI века может исчезнуть треть площади Каспийского моря. Такие неутешительные прогнозы сделали немецкие и нидерландские исследователи из Гисенского и Утрехтского университетов встатье, опубликованной в журнале Nature Communications Earth & Environment.