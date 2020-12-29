Москва, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 27 002 носителя коронавируса. Об этом 29 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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Новые случаи выявлены во всех регионах РФ. Зафиксировано 562 летальных случая, выздоровели 24 874 пациента.

Всего в России за время пандемии выявили 3 105 037 случаев заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 за весь период 55 827 человек.