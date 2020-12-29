Чита, , 10:28 — REGNUM Учащиеся 25 образовательных учреждений Читы (Забайкальский край) изготовили новогодние украшения для работников и пациентов больниц, которые в период пандемии коронавируса превратили в ковид-центры.

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Этой акцией более 200 учащиеся решили морально поддержать тех, кто борется COVID-19 и создать для них новогоднее настроение. Как сообщает мэрия Читы, стены, окна и двери моностационаров будут украшены снежинками, гирляндами, игрушками и разноцветными фонариками, выполненными руками читинских школьников.

«Эти поделки впору отправлять на выставки: такие замечательные они получились!», — подчеркивают в администрации Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 29 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 26 996 человек, причём 245 из них добавились только за последние сутки.

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