Львов, Украина, , 10:29 — REGNUM Во Львове полиция открыла уголовное дело против 19-летнего киевлянина, который носил шапку с советской кокардой. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львова.

Как сообщается, «нарушителя» задержал в кафе некий Игорь Шолтис — участник гражданской войны в Донбассе. Прибывшим на место «преступления» полицейским молодой человек сказал, что купил шапку на барахолке, поскольку на улице довольно холодно. О том, что символика, изображённая на кокарде, является запрещённой, он не знал.

Полицейские установили личность «нарушителя» и изъяли шапку. Теперь киевлянину грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение закона о «декоммунизации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун призвала жителей страны «декоммунизировать» домашние аптечки — избавиться от зелёнки, горчичников, перекиси водорода и мази Вишневского.

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