Ташкент, , 10:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству принять программу по сохранению объектов культурного наследия. Об этом глава государства заявил 29 декабря во время выступления с посланием парламенту.

По его словам, правительство в течение одного месяца должно принять специальную программу по учету, сохранения и обеспечению охраны объектов культурного наследия.

Мирзиёев подчеркнул, что к культурному наследию относятся 7 тыс. объектов. «К сожалению, недавно нанесенный ущерб некоторым бесценным объектам говорит о халатном отношении к данному вопросу», — сказал глава государства.

Ранее основатель и председатель «Института Центральной Азии и Кавказа» Фредерик Старр раскритиковал узбекистанских чиновников за небрежное отношение к своему культурному наследию.

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