Тбилиси, , 10:15 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 2012 случаев заражения коронавирусом в ходе 13 451 исследования на SARS-CoV-2. Эту информацию 29 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 224 155 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 208 951 победил инфекцию, в том числе 2638 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2443 человека с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — в течение последних суток. В стационаре лечат 5480 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1287. На карантине находится 401 человек.

28 декабря в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 538 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 4 769 тестов. В выходные дни в стране обычно проводят меньше исследований на коронавирус.

Стоит отметить, что в Грузии с 24 декабря по 2 января 2021 года смягчили карантинные ограничения. В эти дни разрешено открыться торговым центрам, а также магазинам, торгующим одеждой, обувью и другими товарами. 28 декабря глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что возросшая мобильность жителей страны может стать причиной роста темпов распространения коронавируса. Министр призвала население не посещать места массового скопления людей без особой необходимости.

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