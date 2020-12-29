Стокгольм, , 10:26 — REGNUM В то время, как вакцинация населения Швеции от COVID-19 продолжается, многие исследователи по-прежнему не уверены, как долго продлится защита от вируса и его последствий после введения вакцины. По словам профессора-иммунолога Гуниллы Карлссон Хедестам, возможно, массовую вакцинацию придется повторить еще раз в следующем году. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

«Думаю, ожидания должны быть разумными. Конечно, важно, чтобы вакцина была, но мы не знаем, обеспечит ли она полную защиту до следующей осени», — заявила Хедестам.

В то же время профессор считает, что о надежности вакцины и степени защиты организма после ее введения мы будем узнавать в режиме реального времени.

«Прошло всего лишь три месяца с тех пор, как первые страны получили вакцину», — констатировала Хедестам.