Кембридж, США, , 10:11 — REGNUM Специалисты из медицинской школы при Гарвардском университете назвали симптом, который может свидетельствовать о наличии у человека сердечно-сосудистых заболеваний или быть предвестником проблем с сердцем. Об этом сообщает Express.

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Таким ранним признаком, по утверждению учёных, может являться запор. Так, из-за перенапряжения человек может столкнуться с повышением кровяного давления, что увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. Кроме того, это может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.

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«Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные установили, что так называемая средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и несколько продлить жизнь.