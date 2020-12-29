Варшава, , 09:14 — REGNUM 28 декабря спасатели Татранского добровольческого поисково-спасательного движения в Польше объявили опасность второй степени схода лавин в горах Татрах, что на юге страны, и призвали не выходить в горы в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По словам местных специалистов, условия в Татрах опасны из-за высокоскоростного горного ветра, порывы которого превышают 140 км в час. Это создаёт повышенную угрозу схода лавин.

«В настоящий момент дует очень сильный горный ветер, из-за которого опасно находиться как на вершинах гор, так и у их подножья. Помимо схода лавин, резко возрос риск, что ветер повалит деревья и сделает невозможным передвижение как пешком, так и на транспорте. Пожалуйста, откажитесь от похода в горы», — говорится в сообщении.

Татранский национальный парк приостановил продажу входных билетов в понедельник, 28 декабря, и также призывает не выходить на горные тропы.