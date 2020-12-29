Вашингтон, , 09:14 — REGNUM В онлайн-игре Call of Duty: Warzone вскоре могут появиться карты с местностью Уральских гор. Об этом 29 декабря сообщил портал Game Rant.

Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) нашли в файлах игры упоминания о картах режима Fireteam из Call of Duty: Black Ops Cold War с названиями «wz_forest» и «wz_ski_slope». Поклонники игры предположили, что это названия возможных мест высадки. В пользу их теории говорит то, что на картах Fireteam могут играть до 40 геймеров.

https://twitter.com/ModernWarzone/status/1341473918578798592

Напомним, релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоялся 13 ноября 2020 года. Сюжет игры разворачивается в начале 80-х годов XX века, во времена холодной войны.

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