Кейптаун, , 09:09 — REGNUM ЮАР стала первой страной на африканском континенте, где было выявлено более миллиона случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Число случаев превысило миллион всего через несколько дней после того, как власти подтвердили, что в стране был обнаружен новый, более быстро распространяющийся штамм коронавируса.

В некоторых больницах и медицинских центрах страны сообщают об огромном росте числа госпитализаций, что создает серьезную нагрузку на ресурсы.

В настоящее время в стране подтвердили 1 004 413 случаев заражения коронавирусом и 26 735 случаев смерти с начала пандемии в марте.

На прошлой неделе в ЮАР ежедневно регистрировалось в среднем 11 700 новых случаев инфицирования — рост на 39% по сравнению с предыдущей неделей — а со среды, 23 декабря, по пятницу, 25 декабря, ежедневный прирост новых случаев заражения вирусом превысил 14 000.

Считается, что новый штамм коронавируса 501. V2 вызывает всплеск заражений. Он был идентифицирован сетью южноафриканских ученых в Восточно-Капской провинции, а затем быстро распространился на другие части страны.

Ранее на этой неделе Великобритания запретила въезд из ЮАР из-за нового штамма.

После ЮАР самой пострадавшей от пандемии страной на африканском континенте является Марокко, где зарегистрировано 432 079 случаев заражения и 7 240 смертей. За ними следуют Египет с 131 315 случаями и 7352 смертями и Тунис с 130 230 случаями и 4 426 смертями.

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