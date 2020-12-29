Киев, , 08:57 — REGNUM На Украине создадут центр длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах. Об этом написал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий 28 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, центр будет находиться в Киеве, возле аэропорта «Борисполь». Вакцины будут храниться в специальных холодильниках объёмом 1 тыс. литров или 250 тыс. доз. Из центра вакцина будет доставляться в регионы, где она сможет храниться в течение пяти дней в обычных холодильниках.

В данный момент на Украине есть одна подходящая холодильная установка, ещё 20 таких установок должны завезти в страну в течение нескольких недель, отметил Радуцкий.

Вакцинацию планируют проводить в 4 тыс. прививочных пунктах по всей Украине. В этом также будут задействованы 500 мобильных бригад, сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Украина решила проблему с хранением западной вакцины от коронавирусной инфекции при помощи ряда частных фармацевтических компаний.

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