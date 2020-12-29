Нью-Дели, , 08:55 — REGNUM На территории Индии в настоящее время зафиксированы как минимум шесть носителей нового, более агрессивного штамма коронавируса, все они недавно возвратились из Великобритании. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба индийского правительства.

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«Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (коронавируса)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что три человека из данного числа выявлены в Бангалоре, двое — в Хайдарабаде и один — в Пуне.

Кроме того, указывается, что с 25 ноября по 23 декабря в индийские аэропорты прибыли примерно 33 тыс. пассажиров, у 114 из которых тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 декабря Индий приостановила сообщение с Великобританией из-за выявления на территории последней новой разновидности коронавируса.