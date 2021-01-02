Москва, , 08:46 — REGNUM Большинство руководителей и сотрудников компаний в России считают, что, изменения, которые произошли в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, такие как например переход на удалённых формат занятости, способствовали росту продуктивности в работе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитическим центром «Битрикс24».

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Так, согласно опросу, такого мнения придерживаются 60% респондентов. 56% опрошенных указали на то, что интенсивность их работы увеличилась. Не заметили изменений в этом отношении 27% респондентов, а 17% считают, что продуктивность работы, напротив, уменьшилась.

В том, что работа в офисе не эффективнее, чем на «удалёнке», уверены 45% опрошенных.

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Что касается взаимодействия в коллективе, то 65% респондентов не заметили ухудшений коммуникации в их команде. Ещё 77% полагают, что в 2020 году число конфликтов среди сотрудников уменьшилось.

Добавим, что участие в опросе приняли сотрудники и руководство более 1,3 тыс. компаний.

Как сообщалоИА REGNUM, в России более чем в два раза возросло число граждан, готовых работать удалённо постоянно. Так, согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru, в апреле 2020 года этого хотели 19%, в октябре — 37%, в декабре — 41%.