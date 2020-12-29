Варшава, , 07:32 — REGNUM Известный моддер (создатель модификаций видеоигр) Halk Hogan PL анонсировал новую версию дополнения HD Reworked Project к игре «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 29 декабря сообщил портал DSOGaming.

Разработчик написал, что включит в будущую модификацию (мод) The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen множество новых объектов и текстур с высоким уровнем детализации. Он выложил в сеть первый ролик с демонстрацией изменений графики, которые дополнение добавит в «Ведьмак 3: Дикая охота».

Halk Hogan PL отметил, что мод не потребует увеличения видеопамяти. Он также сообщил, что намерен выпустить подобное дополнение к другой игре студии CD Project Red — Cyberpunk 2077 HD.

Напомним, релиз «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоялся 18 мая 2015 года. По состоянию на апрель 2020 года в мире было продано 28,3 млн копий игры на всех платформах.

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