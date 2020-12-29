Берлин, , 07:14 — REGNUM Дозу вакцины от COVID-19 в пять раз превосходящую норму по ошибке получили восемь сотрудников дома престарелых в городе Штральзунд на севере Германии, сообщил глава администрации района Передняя Померания — Рюген Штефан Керт на брифинге.

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Речь идет о препарате, совместно разработанном американской фармкомпанией Pfizer и германской фирмой BioNTech. Четверых человек отправили домой, а еще четверых — в больницу под наблюдение медиков из-за симптомов ОРВИ.

Керт добавил, что обычная доза такой вакцины составляет 30 мкг. Отмечается, что в ходе первой фазы испытаний препарата часть добровольцев получала 100 мкг.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря германский министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что власти Германии планируют значительно увеличить объемы производства вакцины от COVID-19, созданной Pfizer и BioNTech.

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