Бразилиа, , 06:58 — REGNUM Доступ к пляжам бразильского города Рио-де-Жанейро будет перекрыт в ночь на 1 января в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает Agence France-Presse.

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Местные власти считают, что массовое скопление людей во время праздника может создать новые очаги распространения COVID-19. Также в городе запретят транспорту передвигаться вдоль берега. На прибрежной полосе отмечать Новый год разрешат лишь жителям близлежащих районов. За нарушение ограничений установлен штраф размером 15 тыс. реалов (около $2,8 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, к 29 декабря в Бразилии общее число зараженных коронавирусом нового типа превысило 7,5 млн человек. Уже выздоровели более 6,5 млн пациентов, еще более 191 тыс. человек с болезнью не справились и скончались.

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