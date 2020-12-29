Гонконг, Китай, , 06:45 — REGNUM В Гонконге выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

По данным Гонконгского центра здравоохранения, общее число заболевших в регионе достигло 8671 человека с начала эпидемии. Из общего числа вновь заболевших, 60 случаев оказались локальными, включая 19 не отслеживаемых.

Власти Гонконга сообщили, что 916 пациентов с подтвержденным диагнозом получают лечение в общественных госпиталях города, а также в лечебных учреждениях общинного типа в помещении AsiaWorld-Expo. 51 пациент находится в критическом состоянии.