Женева, Швейцария, , 06:41 — REGNUM Мутации коронавируса SARS-CoV-2, зафиксированные в Великобритании и ЮАР, должны быть тщательно и всестороннее исследованы в 2021 году, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

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По его мнению, для этого необходимы усилия мирового сообщества и сотрудничество между странами. Глава организации считает, что в следующем году мир может столкнуться с «новыми вызовами», связанными с указанными мутациями. Гебрейесус подчеркнул, что в настоящий момент ВОЗ активно подключилась к изучению обнаруженных штаммов вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса SARS-CoV-2 это естественный процесс и он будет мутировать со временем.

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