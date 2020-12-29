Лима, , 05:59 — REGNUM В Перу в начале января 2021 года закончатся доклинические испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции, заявил глава лаборатории биоинформатики Перуанского университета Мирко Симик в эфире телеканала America Television.

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"После завершения испытаний 4 января у нас будет время для обработки данных», — заявил он.

По словам Симика, если результат доклинических испытаний окажется успешным, то исследователи запросят власти страны о проведении испытания на добровольцах. Предполагается, что этот этап испытания вакцины в стране начнется к концу января 2021 года.

Симик подчеркнул, что назальная вакцина при применении на животных в 75% случаев начинала выработку антител в организме. А через 30 дней после введения второй дозы у испытуемых иммунный ответ возникал в 99% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, к 23 декабря в Перу общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 1 млн. Общее число жертв осложнений COVID-19 превысило 37 тысяч человек.

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