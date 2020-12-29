Токио, , 05:29 — REGNUM Первый зараженный южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 выявлен на территории Японии, передает телеканал NHK.

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Сообщается, что первым на территории Японии пациентом с новым видом коронавирусной инфекции стала 30-летняя женщина, которая 19 декабря вернулась из Южно-Африканской Республики. Японские ученые проверили ее пробы на коронавирус и подтвердили наличие штамма SARS-CoV-2, получившего распространение на территории ЮАР.

Также в Японии выявили еще шесть пациентов с британским штаммом коронавирусной инфекции. Всего на японской территории новые штаммы COVID-19 выявили у 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Японии Ёсихидэ Суга призвал министров и жителей страны соблюдать все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, COVID-19 «не имеет новогодних праздников» и все так же опасен.

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