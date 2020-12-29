Пекин, , 05:18 — REGNUM Высший антикоррупционный орган Китая привел шесть типовых случаев нарушения правил бережливости Компартии Китая из восьми пунктов, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Чаще всего чиновники в Китае уличаются в нецелевом расходовании бюджетных средств на проведение банкетов, получают дорогостоящие подарки и деньги в подарок, нарушая тем самым правила.

Кроме того, они присуждают себе и другим незаслуженные премии и бонусы, а также нецелевым образом используют служебные транспортные средства, говорится в заилении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Должностные лица и члены партии, вовлеченные в эти дела, были наказаны. Некоторым вынесены включая серьезные внутрипартийные предупреждения, административные наказания и отстранение от должности, заявил высший орган по борьбе с взяточничеством.

Ведомство также попросило членов партии и правительственных чиновников извлечь уроки из этих случаев и соответствующим образом изучить свои собственные действия, особенно в предстоящий праздничный сезон.