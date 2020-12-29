Пекин, , 05:14 — REGNUM В Пекине выявлено семь новых локальных случаев COVID-19, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Семь новых пациентов выявлены в районе Шуньи. Все они находились в тесном контакте с заболевшими ранее, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина. В городе также выявлен один новый бессимптомный случай.

Местные власти проводят эпидемиологическое расследование касательно новых случаев, а также предпринимают меры профилактики и устранения вспышки.

Ни одного нового бессимптомного случая или случая подозрения на инфекцию в Пекине зафиксировано не было, сообщили в комиссии здравоохранения города. В городе также не выявлено ни одного нового «импортного» случая заболевания.