Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Министерство финансов США предупредило банки и другие финансовые учреждения о возможных попытках мошенничества с вакцинами от нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном 28 декабря заявлении подразделения ведомства по борьбе с преступлениями.

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«Касающееся вакцины от COVID-19 мошенничество может включать в себя продажу несертифицированных или незаконно предлагаемых препаратов, подделок одобренных вакцин и незаконную перепродажу утверждённых вакцин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже зафиксированы случаи, когда мошенники предлагали своим потенциальным жертвам за плату предоставить вакцины раньше, чем они станут доступны в соответствии с планом распространения. Обо всех подозрительных транзакциях финансовым институтам предписано предоставлять властям подробную информацию.

Специалисты Минфина также располагают данными о применении киберпреступниками программ-вымогателей в отношении разработчиков вакцин.

Напомним, в США началась вакцинация от COVID-19 препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, финальную стадию испытаний вакцины от COVID-19 начала американская компания Novavax.

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