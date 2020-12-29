Веллингтон, , 04:59 — REGNUM В Новой Зеландии выявили семь случаев заражения коронавирусом нового типа среди вернувшихся на территорию страны, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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При этом за последние два дня ведомство не зафиксировало ни одного случая распространения SARS-CoV-2 непосредственно на территории Новой Зеландии. Отмечается, что все зараженных прибыли из США, Индии и Великобритании. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного двух недельного карантина.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 49 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1795 зараженных SARS-CoV-2.