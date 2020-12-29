Шэньян, Китай, , 04:54 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая было выявлено восемь новых локальных случаев COVID-19 и два новых бессимптомных случая, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в региональной комиссии здравоохранения, шесть новых подтвержденных случаев в регионе пришлись на его столицу — город Шэньян, в то время как еще два других — на портовый города Далянь.

Два бессимптомных случая заражения также были выявлены в Даляне и Шэньяне по одному соответственно. В настоящее в провинции насчитывается 48 актуальный подтвержденных случаев и еще 31 бессимптомный случай.