Пекин, , 04:50 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано 18 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны остается еще 348 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых пятеро — в тяжелом состоянии.

Всего ан материковой части Китая за все время эпидемии было выявлено 87 003 подтвержденных случая COVID-19. Из них 82 021 пациент выздоровел, еще 4634 человека скончались