Сеул, , 04:44 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1046 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 1030 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что число ежесуточно выявляемых зараженных вновь превысило 1000 после кратковременного снижения на выходных. Предполагается, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества тестов на выявление SARS-CoV-2, проводимых в выходные дни.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 58 725. Также за 28 декабря в республике скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекций — 40 человек. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 859 человек.