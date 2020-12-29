Буэнос-Айрес, , 04:48 — REGNUM В крупнейшей в Аргентине провинции Буэнос-Айрес заявки на вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» подали более 300 тысяч жителей. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба администрации провинции.

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«К настоящему времени зарегистрировались для получения вакцины 315 тыс. человек. В рамках национальной кампании, которая начнётся одновременно по всей стране завтра, на территории Буэнос-Айреса будут работать 600 прививочных пунктов», — говорится в сообщении администрации.

Сделать заявку на вакцинацию все жители региона могут на специальном сайте, но на первом этапе прививать планируется только медицинских работников. На втором этапе вакцину получат сотрудники правоохранительных органов, работники сферы образования, а также жители старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, что 24 декабря в Аргентину прибыла первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 300 тысяч доз. Из них 123 тысячи ампул будет направлено на вакцинацию жителей провинции Буэнос-Айрес.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём желании принять участие на вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» объявили за сутки более 100 тысяч жителей аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

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