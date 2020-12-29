Эдмонтон, Канада, , 04:34 — REGNUM Заражение новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, ранее выявленного в Великобритании, зафиксировали уже в третьей по счету канадской провинции Альберта. Об этом объявила главный санитарный врач региона Дина Хиншоу, передает телеканал CTV.

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Речь идет о пациенте, недавно вернувшимся с территории британского королевства. Хиншоу отметила, что сразу же поле прибытия указанный человек ушел на карантин в соответствии с санитарными нормами. По ее словам, это позволяет надеяться на то, что инфекция не распространилась дальше.

В настоящий момент власти провинции выявляют лиц, летевших с зараженным пассажиром в лайнере. В самой Альберте это уже пятый случай инфицирования такой формой вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зарегистрированы в провинциях Британская Колумбия и Онтарио.

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