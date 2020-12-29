Богота, , 04:01 — REGNUM После выявления за последние сутки в Колумбии еще 13 066 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 их общее число достигло 1 603 807. Об этом сообщает колумбийский минздрав на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Также за 24 часа в республике зарегистрировали 203 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Всего от осложнений при этом заболевании скончались 42 374 человека. Вместе с тем 1 469 041 больной выздоровел.

С начала наблюдений колумбийские лаборатории осуществили проверку 7 912 873 пробы анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Бразилии общее количество подтвержденных фактов инфицирования коронавирусом превысило 7,5 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 7,5 млн