Пекин, , 03:56 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 27 новых случаев COVID-19, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых случаев, 15 оказались локальными, еще 12 заболевших прибыли из-за пределов материковой части страны.

Восемь локальных случаев пришлось на провинцию Ляонин на северо-востоке Китая, в то время как еще семь — на столицу страны город Пекин. Ни одного нового случая подозрения на опасную инфекцию или гибели от нее в стране не зафиксировано.