Пекин, , 03:19 — REGNUM Китай увеличил суточные выплаты в городских и сельских районах страны на 7,7% и 11,3% соответственно в годовом излечении в 2020 году, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

По данным Министерства гражданской администрации КНР, средние суточные в сельских районах Китая достигли 5842 юаня (около $896) на человек в год в 2020 году, в то время как в городских районах выплаты достигли 665 юаней в месяц.

По данным министерства, в этом году Китай расширил сферу социального обеспечения на сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, причем более 247 тыс. человек впервые были включены в схему пособий.