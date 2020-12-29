Мехико, , 03:18 — REGNUM В Мексике более 10 млн пользователей 28 декабря были отключены от энергоснабжения в связи с аварией в энергосистемах страны. Об этом Федеральная комиссия по электричеству (CFE) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Из-за падения частоты на всей территории страны оказались обесточены 10,3 млн пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что CFE оперативно приступила к устранению последствий аварии в энергосистемах. Менее, чем через два часа, энергоснабжение в стране было полностью восстановлено. О пострадавших в связи с инцидентом не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские энергетики в ночь на 28 декабря полностью восстановили штатное электроснабжение в Красносельском районе Санкт-Петербурга, нарушенное из-за аварии на подстанции «Сосновая поляна».

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