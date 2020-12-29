Пекин, , 02:58 — REGNUM Ограничения на оказание туристических услуг на фоне эпидемии COVID-19 не будут сняты во время предстоящих праздников, заявили 28 декабря в Министерстве культуры и туризма Китая.

Во время новогодних и весенних праздников туристическим агентствам и онлайн-поставщикам туристических услуг по-прежнему будет запрещено предлагать въездные и выездные групповые туры и туристические пакеты, включая авиабилеты и отели.

По данным министерства, туристические достопримечательности и концертные площадки будут продолжать работать при 75% ограничении пропускной способности. Политика бронирования и другие меры профилактики COVID-19 должны быть реализованы в туристических местах, ресторанах и гостиницах, добавило министерство.

Посетители также должны отказаться от ненужных поездок и практиковать социальное дистанцирование во время своих путешествий.