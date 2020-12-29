Пекин, , 02:44 — REGNUM Китай нарастил развитие услуг по защите пожилого населения, обеспечив для них более 8 млн коек в специальных учреждениях, что на 7% больше в годовом исчислении, сообщили 28 декабря в Министерстве гражданской администрации КНР.

Всего в Китае насчитывается 254 млн человек возрастом старше 60 лет по данным на конец 2019 года. Их численность должна достичь 300 млн к 2025 году, заявил министр гражданской администрации Ли Цзихэн во время конференции, прошедшей 26 декабря.

По словам участников конференции, стимулирование развития базовых услуг по уходу за пожилыми людьми станет одной из ключевых задач министерства в 2021 году.

В течение следующих пяти лет министерство будет совершенствовать общую структуру основных служб по уходу за пожилыми людьми в стране, продвигать скоординированное развитие домашних и общинных учреждений по уходу за пожилыми людьми и поощрять инновации на низовом уровне.