Тайюань , Китай, , 02:38 — REGNUM Трое человек с подозрением на отравление скончались в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Трое из шести пострадавших, получавших лечение от отравления в госпитале города Датун провинции Шаньси на севере Китая, скончались, сообщили местные власти.

Еще двадцать восемь человек находится под медицинским наблюдением после инцидента, который произошел на химическом предприятии ранним утром 27 декабря, отметили муниципальные власти.

Расследование причин инцидента в настоящее время находится в активной фазе. Уже несколько человек опрошены.