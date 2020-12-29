Аддис-Абеба, , 02:27 — REGNUM Жители Эфиопии будут обязаны носить медицинские маски в первые недели 2021 года в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба эфиопского минздрава.

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Ведомство отмечает, что соответствующая мера вводится из-за роста заболевания COVID-19. В первую очередь масочный режим распространится на учебные заведения, которые возобновляют свою деятельность после восьмимесячного перерыва.

Всего в Эфиопии с начала пандемии выявили 122 864 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 1909 человек.