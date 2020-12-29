Пекин, , 02:26 — REGNUM Береговая охрана Китая совместно с вьетнамскими коллегами провела совместное патрулирования в заливе Бэйбу, сообщает агентство Синьхуа.

Патрулирование длилось 60 часов с 21 по 23 декабря. За это время правоохранители двух стран прошли 788 морских миль напоминали рыболовным судам из Китая и Вьетнама о необходимости придерживаться надлежащих правил поведения на море в плане рыболовства, грузоперевозок и других направлений.

Это уже 20-й совместный морской патруль двух стран в водах Залива Бэйбу с 2006 года. Обе стороны отмечают, что не намерены прекращаться сотрудничество в интересах обеспечения безопасности и стабильности в заливе.