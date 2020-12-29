Лондон, , 02:11 — REGNUM В Англии, где проживает около 83% населения Великобритании, в настоящее время госпитализировано 20,4 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19, что стало наивысшим значением с начала пандемии нового коронавируса. Об этом 28 декабря сообщает Служба общественного здравоохранения самого крупного региона страны.

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Отмечается, что ранее пиковый показатель числа госпитализаций, когда в больницах из-за коронавируса находилось порядка 18,9 тыс. человек, был зафиксирован в Англии 12 апреля.

«Мы фиксируем в настоящее время очень высокий уровень заражения коронавирусом, что вызывает у нас беспокойство, поскольку госпитали рискуют оказаться перегруженными. Во многих регионах мы видим, что число госпитализированных идёт вверх», — отметил глава здравоохранения региона Ивонн Дойл.

Отмечается, что число регистрируемых в Великобритании случаев заражения SARS-CoV-2 за прошедшую неделю выросло на 26% по сравнению с предыдущим подобным периодом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании за последние сутки выявлено 41 385 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 2 329 730 человек.

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