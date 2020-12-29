Бразилиа, , 01:22 — REGNUM Суммарное число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 7 504 833. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Вместе с тем 6 568 898 подобных фактов завершились выздоровлением пациентов. Однако 191 570 человек умерли от осложнений при COVID-19.

За последние сутки в Бразилии зафиксировали еще 431 летальный исход при этом заболевании и 20 548 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря, по сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в мире количество фактов заражения коронавирусом возросло до 80 027 056. При этом среди больных COVID-19 скончалось уже 1 753 313 человек.

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