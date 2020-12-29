Любляна, , 01:10 — REGNUM Запрет на продажу и применение пиротехнических средств на период с 1 по 4 января в Словении ввели власти республики. Об это сообщает пресс-служба словенского правительства на своей странице в соцсети Twitter.

Решение объясняется тем, что использование пиротехники часто приводит к травмам и ожогам, а также беспокоит животных и наносит ущерб окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Нидерландов запретили в рождественские и новогодние праздники на территории королевства запуск фейерверков. В нидерландском правительстве объяснили этот шаг опасностью пиротехники и загруженностью больниц в указанный период.

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